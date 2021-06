Sicherer Umgang mit Hubarbeitsbühnen

von Zwick am 18. Juni, 2021

Mit neuen Infomedien bietet die Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) Hilfestellung für den sicheren Umgang mit Hubarbeitsbühnen

Zwei Checklisten richten sich an Unternehmensleitung sowie Führungskräfte (S200, S202 in SZ017) und gehen auf Auswahl-, Organisations- und Kontrollpflichten ein. Eine dritte Checkliste informiert die Bedienpersonen über wichtige Punkte vor und während des Einsatzes (S201 in SZ017).

Ebenfalls neu im Programm: eine Betriebsanweisung für Auslegerbühnen (Gelenk-Teleskop, Lkw- oder Anhängerbühnen) (B213 in BZ001) und eine Betriebsanweisung für Senkrecht-Hubarbeitsbühnen (Scherenbühnen) (B214 in BZ001).

Die Checklisten tragen die Bestellnummern S200, S201, S202 und können (Webcode: M18150447) kostenlos als PDF aufgerufen werden. Die Betriebsanweisungen tragen die Bestellnummern B213 und B214 und können (Webcode: M18159512) ebenfalls kostenlos als PDF aufgerufen werden.

Links:

www.bgetem.de

Werden Hubarbeitsbühnen nicht sicherheitsgerecht eingesetzt, kann das zu schweren Unfällen führen. Bild: BG ETEM

Artikel per E-Mail versenden