Signalsäulen in Funksysteme integrieren

von Zwick am 17. März, 2022

Der Geschäftsbereich „Wireless“ von Steute ergänzt das Programm an Funksensoren und -aktoren um einen Funkaktor, der die Integration von Signalsäulen bzw. Stapelleuchten in das nexy-Funknetzwerk ermöglicht.

Das Gerät erlaubt die Ansteuerung vorhandener oder neuer Signalsäulen unterschiedlicher Hersteller. Somit können zum Beispiel den Bedienern an Maschinen und Anlagen Informationen aus einem ERP-, einem Lagerverwaltungs- oder einem eKanban-System, übermittelt werden. Außerdem lässt sich der Aktor für die Echtzeitüberwachung und Datenanalyse in Produktion, Montage und Kommissionierung nutzen.

Es ist in zwei Varianten lieferbar – eine zum Anschluss an die vorhandene 24 V-DC-Versorgung, die andere für die Anbindung an das 85 – 230 V-AC-Netz. Mit dieser Version kann der Anwender eine Signalsäule vollständig über den Funkaktor versorgen – ohne externe Energiezufuhr.

Als Funkverbindung wird das industrietaugliche und international einsetzbare sWave.NET-Funkprotokoll genutzt. Bild: Steute

