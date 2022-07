Smarte Werkzeuge für Windkraftanlagen

Sie garantieren Präzision, messen Daten und machen die Arbeit effizienter und sicherer. Atlas Copco zeigt auf der WindEnergy Hamburg 2022 (27. bis 30. September), was diese smarten Werkzeuge bei der Montage und Wartung von Windkraftanlagen leisten.

In der Industrie 4.0 setzen viele Unternehmen bereits auf smarte, vernetzte Werkzeuge. Als Bindeglied zwischen Menschen und Anlagen machen sie kritische Schraubvorgänge präziser, zuverlässiger und sicherer. Außerdem liefern sie Daten zu den einzelnen Vorgängen, anhand der die Prozesse analysiert und weiter optimiert werden können. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlagen.

Davon sollen jetzt auch die Betreiber von Windkraftanlagen profitieren: „Aktuell dominieren bei der Montage und Wartung der Anlagen immer noch die konventionellen Methoden. Das wollen wir ändern und die Idee der Smart Factory ins Feld tragen“, erläutert Produktmanager Sebastian Pesdicek.

In Halle B7 an Stand 315 präsentiert Atlas Copco deshalb auf der WindEnergy Hamburg 2022 seine intelligenten Werkzeuge. Eines davon ist der Akku-Hochmomentschrauber SRB HA. Durch die Kombination von Sicherheit und hoher Leistung in Verbindung mit mobiler Konnektivität ermöglicht dieser intelligent vernetzte Schrauber durchgehende Prozesssicherheit in allen Anwendungen.

Am Messestand wird dabei der gesamte Prozess von der Fertigung über den Aufbau bis zur Wartung einer Windkraftanlage dargestellt. An den verschiedenen Stationen wird dabei deutlich, wie intelligente Schraubvorgänge die Leistung, Zuverlässigkeit und Kosten von Windkraftanlagen positiv beeinflussen.

Die WindEnergy Hamburg 2022 findet vom 27. bis zum 30. September auf dem Messegelände der Hansestadt statt. Atlas Copco Tools Central Europe stellt an Stand 315 in Halle B7 aus.

