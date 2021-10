So klappt die Einführung einer Mitarbeiter-App

von Zwick am 8. Oktober, 2021

Von der Kommunikationskaskade zum Community-Management: Mithilfe einer Mitarbeiter-App beteiligt die Swiss Krono Group, ein Hersteller von Holzwerkstoffen, über 5.000 Beschäftigte – über Standorte, Nationalitäten und Hierarchien hinweg – an zehn Standorten in acht Ländern am unternehmensweiten Dialog.

www.beekeeper.de

Die App von Beekeeper ermöglicht es, bestimmte Bereiche der Zusammenarbeit im Unternehmen zu digitalisieren und so operative Prozesse zu optimieren. Bild: Beekeeper

