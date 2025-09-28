So läuft es mit den KI-Kollegen in der Praxis

Vier Beispiele, wie digitale Agenten den Alltag in der Fertigung erleichtern

In vielen Industrieunternehmen verzögern sich Abläufe immer noch durch manuelle Routinetätigkeiten. Das Prüfen von Kundenaufträgen, das Überwachen von Lagerbeständen oder die Materialbeschaffung binden Mitarbeitende und ziehen Prozesse in die Länge.

Dabei könnten all diese Aufgaben laut Experten längst sicher und zuverlässig automatisiert erledigt werden. IFS, Anbieter von Industrial AI und Cloud-Business-Software, zeigt vier Praxisbeispiele zum Kollegen KI.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 8 der aktuellen B&I.

Links:

http://ifs.com/

Sören Michl, Vice President AI Adoption bei IFS, betont: „Digitale Mitarbeitende fungieren wie ein Bindeglied zwischen Mensch, Daten und Systemen. Sie treffen fundierte Entscheidungen, entlasten Teams bei Routineaufgaben und sorgen dafür, dass Unternehmen auch in hektischen Situationen handlungsfähig bleiben.“ Bild: IFS

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