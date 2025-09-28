So läuft es mit den KI-Kollegen in der Praxis
Vier Beispiele, wie digitale Agenten den Alltag in der Fertigung erleichtern
In vielen Industrieunternehmen verzögern sich Abläufe immer noch durch manuelle Routinetätigkeiten. Das Prüfen von Kundenaufträgen, das Überwachen von Lagerbeständen oder die Materialbeschaffung binden Mitarbeitende und ziehen Prozesse in die Länge.
Dabei könnten all diese Aufgaben laut Experten längst sicher und zuverlässig automatisiert erledigt werden. IFS, Anbieter von Industrial AI und Cloud-Business-Software, zeigt vier Praxisbeispiele zum Kollegen KI.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 8 der aktuellen B&I.
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