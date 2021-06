So schlau ist Predictive Analytics

von Zwick am 8. Juni, 2021

In einem aktuellen Forschungsprojekt setzte sich ein MES-Hersteller mit Kunden, Forschungs- und Bildungseinrichtungen mit dem Thema „Predictive Analytics” auseinander. Das Ergebnis ist eine Out-of-the-Box-Lösung, die den Blick in die Zukunft und damit zusammenhängende Vorhersagen etwa über Ausschüsse oder Arbeitsplatzstörungen in der Fertigung erlaubt.

Eine Funktionalität, die zeitgemäße MES-Lösungen schon lange bieten, bekommt durch die Digitalisierung und dank IIoT eine neue Bedeutung: Predictive Maintenance. Bild: Gerd Altmann, Pixabay

