Solvares erweitert Optimierungsmöglichkeiten

Solvares Field Service hat seine Planungs- und Optimierungslösung Visitour in Microsoft Dynamics 365 Field Service integriert. Die neue Anbindung soll Unternehmen mit komplexen Serviceeinsätzen eine präzisere Einsatzplanung und eine dynamische Optimierung laufender Touren ermöglichen.

Die Solvares Group hat die Integration ihrer Lösung Visitour in Microsoft Dynamics 365 Field Service bekannt gegeben. Visitour wird für die Einsatzplanung und Tourenoptimierung im Außendienst eingesetzt und bietet unter anderem Echtzeit-Terminplanung sowie verkehrsbasierte Routenoptimierung.

Die Integration richtet sich insbesondere an Unternehmen mit komplexen Serviceprozessen. Durch die Kombination beider Systeme sollen Planungen flexibler gestaltet und Touren auch während des laufenden Arbeitstags dynamisch angepasst werden können.

Um die Implementierung bei Kunden zu vereinfachen, wurde gemeinsam mit Microsoft ein sogenannter Visitour-Accelerator entwickelt. Dieser ermöglicht die direkte Anbindung von Visitour an Dynamics 365 Field Service und soll ein schnelleres Onboarding sowie eine höhere Planungsgenauigkeit unterstützen.

Nach Angaben der Unternehmen ist der Accelerator ab sofort über den Microsoft Marketplace verfügbar.

Links:

www.solvares.com

Mit der Integration wollen beide Partner Serviceorganisationen bei der Optimierung ihrer Außendienstprozesse unterstützen. Neben einer effizienteren Einsatzplanung sollen Unternehmen von einer verbesserten Ressourcennutzung und höherer Produktivität profitieren. Bild: Solvares

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