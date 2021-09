Steel Buddy in der Schwerindustrie

LED-Leuchten sind immer die erste Wahl, wenn es um eine effiziente Ausleuchtung großer Produktionshallen in der Industrie geht. Diese energieeffizienten Leuchten versprechen eine lange Nutzungsdauer, punkten aber auch mit geringem Wartungsaufwand. In der Praxis kann es allerdings in manchen Branchen wie in der Schwerindustrie durchaus Probleme geben.

Na, neugierig geworden? Hierbei handelt es sich um einen Beitrag aus einer Printausgabe der B&I Industrie-Zeitung.

Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 25.

Links:

www.deutsche-lichtmiete.de

Bei der Feintool System Parts Obertshausen kommt das LED-Lichtband „Steel Buddy“ zum Einsatz – und das aus guten Gründen. Bild: Deutsche Lichtmiete

Artikel per E-Mail versenden