Off- und Online besonders schnell zum idealen Steigtechnik-Produkt: Wie das geht, zeigt der neue Steigtechnik-Ratgeber 2022 der Munk Günzburger Steigtechnik.

Der Steigtechnik-Ratgeber präsentiert auf 372 Seiten nicht nur das über 2.500 Produkte umfassende Standardsortiment mit allen Neuheiten, sondern er zeigt sich auch so digital wie nie zuvor: Neben der Printversion ist auch eine neue Digitalvariante verfügbar. Online können Anwender direkt im digitalen Ratgeber blättern und navigieren.

„Die neue Digitalvariante unseres Ratgebers lässt sich perfekt über den PC, das Tablet oder auch das Handy nutzen – mit dem großen Vorteil, dass wir die Onlineversion bei Bedarf das ganze Jahr über mit Updates aktualisieren können, so dass alle Infos stets überall verfügbar sind. Wer den Ratgeber lieber klassisch durchblättern will, der findet in der gedruckten Version ein Kompendium vor, das mit 372 Seiten so stark und aussagekräftig ist wie nie zuvor“, betont Ferdinand Munk, Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group mit Hauptsitz in Günzburg.

Links:

www.steigtechnik.de/katalog

Das Servicekapitel zu Normen und Vorschriften sowie zu den Seminaren der Munk Günzburger Steigtechnik rundet den Steigtechnik-Ratgeber 2022 ab. Bild: Munk Günzburger Steigtechnik

Artikel per E-Mail versenden