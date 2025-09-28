Strabag PFS betreut BMAS-Standorte

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat Strabag Property and Facility Services (Strabag PFS) erneut mit dem Technischen Facility Management für den Hauptsitz des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) in Berlin und drei weitere Liegenschaften beauftragt. Der Auftrag umfasst die Wartung und Instandhaltung auf rund 52.000 Quadratmetern Fläche.

Im Rahmen einer Neuausschreibung konnte sich Strabag PFS erneut gegen den Wettbewerb durchsetzen und übernimmt künftig das Technische Facility Management für mehrere Liegenschaften des BMAS.

Der zentrale Standort des Ministeriums an der Berliner Wilhelmstraße verfügt über eine Gesamtfläche von rund 41.000 Quadratmetern. Zum Ensemble gehören denkmalgeschützte Gebäudeteile ebenso wie moderne Büro- und Verwaltungsbereiche. Neben den Arbeitsplätzen umfasst die Liegenschaft auch eine Tiefgarage mit Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge sowie eine Kindertagesstätte.

Zu den drei weiteren Standorten mit zusammen rund 11.100 Quadratmetern zählen ein Bürogebäude in der Mohrenstraße, eine angemietete Immobilie in der Taubenstraße und zwei Etagen im ehemaligen Reichspostgebäude in der Französischen Straße. Auch hier handelt es sich teilweise um denkmalgeschützte Objekte mit besonderen Anforderungen an die Gebäudetechnik.

Im Rahmen des neuen Vertrags ist Strabag PFS für nahezu alle Aufgaben der Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen verantwortlich. Damit trägt das Unternehmen wesentlich dazu bei, die Funktionssicherheit und Betriebseffizienz der ministeriellen Gebäude langfristig zu gewährleisten. Bild: Strabag PFS

