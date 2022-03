Top aktuelle Broschüre von Munk Günzburger Steigtechnik

Die Munk Günzburger Steigtechnik stellt in einer neuen über 50-seitigen Broschüre die Neuheiten des Jahres 2022 vor.

Unter anderem geht es in der Broschüre um die neue Montageplattform mit Treppenzustieg, aber auch die neuen Safety Guard (SG)-Varianten des Ein-Personen-Gerüsts Flexxtower sowie die Roll- und Klappgerüste.

Letztgenannte können nun mit einem DIN EN 1004 konformen vorlaufenden „Safety Guard“-Sicherheitsgeländer ausgestattet werden. Die Familie der TRBS-konformen Stufenstehleitern wiederum wird um treppengängige Varianten und vor allem die neue Sicherheits-Stufenstehleiter mit integrierter Stützblende an den obersten beiden Stufen erweitert.

Die Neuheitenbroschüre steht online zum Download bereit oder kann über Telefon 08221/3616-01 bzw. per E-Mail angefordert werden. Alle Neuheiten finden sich auch im Steigtechnik-Ratgeber 2022, der ab März 2022 verfügbar sein soll.

Links:

www.steigtechnik.de

„Wir bleiben unserem Motto treu, jedes Jahr neue Produkte mit neuen Ideen für die bestmögliche Arbeitssicherheit zu entwickeln. Das ist unser Anspruch als Technologie- und Innovationsführer in der Steigtechnik. Gerade auch mit der von uns komplett neu entwickelten Sicherheits-Stufenleiter geben wir wieder mal die Marschrichtung vor. Und die geht mehr denn je in Richtung Sicherheit made in Germany“, sagt Ferdinand Munk, der Geschäftsführer und Inhaber der Munk Group. Bild: Munk Group