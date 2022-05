Trumpf Elektrowerkzeuge auf der Dach&Holz 2022

von Zwick am 4. Mai, 2022

Speziell für das Trennen und Verbinden von Blechen sind zunehmend kabellose Lösungen gefragt, wie sie beispielsweise Trumpf in großer Auswahl bietet.

Das Unternehmen hat verschiedene Schlitzscheren, Scheren, Nibbler, Profilnibbler und Fügepressen im Programm. Wie man damit arbeiten kann, erleben Fachbesucher der Dach&Holz 2022 in Köln (05. bis 08. Juli 2022) live am Stand 8.307 in Halle 8. Auf Wunsch und mit kurzer Einweisung können die Besucher die Werkzeuge auch selbst testen.

Clever: Die Werkzeuge setzen auf die CAS-Akkutechnologie, das für das von Metabo initiierte Cordless Alliance System steht. Das bedeutet: Ein Akku funktioniert aktuell bei 30 Herstellern und für insgesamt rund 300 Maschinen.

Links:

www.trumpf.com

Auf der Messe führt Trumpf auch seinen Panel Cutter Trutool TPC 165 in einer abgeschlossenen Kabine vor. Das Spezialwerkzeug trennt Polyurethan-geschäumte Sandwich-Paneele mit einer Dicke von bis zu 165 Millimeter maßgenau. Bild: Trumpf

