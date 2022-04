VAIS kooperiert mit der In.Stand

von Zwick am 27. April, 2022

Der VAIS Verband für Anlagentechnik und Industrieservice e.V. unterstützt das Messeformat der In.Stand, die in diesem Jahr am 18. und 19. Oktober 2022 in Stuttgart stattfindet.

Geplant sind von Seiten des VAIS etwa ein Mitgliedertreffen in Stuttgart oder die Einbindung von Fachthemen in Form von Vorträgen.

Außerdem gibt es eine Kooperation mit der zeitgleich stattfindenden Fachmesse Arbeitsschutz Aktuell in Stuttgart. Das bedeutet: Zwei Fachmessen – ein Ticket.

Links:

www.messe-stuttgart.de/instand/

„Während die In.Stand gesprochen die Maschine und deren Erhalt im Fokus hat, adressiert die Arbeitsschutz Aktuell die Sicherheit und Gesundheit des Menschen, der an, mit oder in ihrem Umfeld arbeitet. Sinnvoller können sich zwei Messen kaum ergänzen“, kommentiert Christoph Hinte, Geschäftsführer der Hinte Messe- und Ausstellungs-GmbH, die Kooperation der beiden Messen. Bild: B&I

Artikel per E-Mail versenden