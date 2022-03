Edelstähle in A4-Qualität zeichnen sich neben ihrer Korrosions- und Säurebeständigkeit auch durch ihre gute Verarbeitbarkeit und weitere vorteilhafte mechanische Eigenschaften aus. Norelem bietet eine Vielzahl an Verbindungselementen in Form von Schrauben, Muttern und Scheiben an, die aus diesem Werkstoff bestehen.

Mit dem Begriff Edelstahl werden besonders widerstandsfähige Metalle mit nichtrostenden Eigenschaften in Verbindung gebracht, die unter anderem in hygienekritischen Bereichen zum Einsatz kommen.

Doch es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Edelstählen aus über 160 verschiedenen Legierungen. Grundsätzlich gilt dabei: Je höher der Chromanteil ist, desto besser ist auch die Korrosionsbeständigkeit.

A4-Edelstähle gehören zur Gruppe der austenitischen Stähle, welche auch Chrom-Nickel-Stähle genannt werden. Durch die Legierung von Chrom und Nickel verbessern sich die Korrosions- und Säurebeständigkeit des Materials erheblich.

Neben Verbindungselementen aus Stahl oder A2-Edelstahl bietet Norelem jetzt auch Produkte in A4-Qualität, die sich ausgezeichnet für den Einsatz in Umgebungen mit unmittelbarer Nähe zu Salzwasser eignen – wie zum Beispiel Schiffswerften beziehungsweise allgemein der Offshore-Bereich.

Links:

www.norelem.de

Norelem erweitert sein Portfolio um Verbindungselemente aus Edelstahl in A4-Qualität für anspruchsvolle Umgebungen. Bild: Norelem

Artikel per E-Mail versenden