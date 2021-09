Virtuelle Konferenz zur Abwasserbehandlung

von Zwick am 27. September, 2021

Der Gebläsehersteller Robuschi und der Pumpenhersteller Milton Roy, Teil von Ingersoll Rand, laden Betreiber aus der Abwasserindustrie ein, sich für eine virtuelle Konferenz am 4. November 2021 anzumelden, wobei 10 Euro für jeden Teilnehmer an die internationale Wohltätigkeitsorganisation WaterAid gespendet werden.

An der Online-Veranstaltung werden Experten aus der Industrie teilnehmen, die in einer Reihe von Seminaren und Diskussionen die wichtigsten Themen dieses energieintensiven Sektors diskutieren.

Die Konferenz – sie dauert einen Tag und ist gratis – wird in einer virtuellen Umgebung veranstaltet, in der die Teilnehmer an Webinaren teilnehmen, mit Experten der Wasserindustrie diskutieren und eine Reihe von Inhalten herunterladen können, die Betreiber und Techniker bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Unter anderem werden Erkenntnisse der British Compressed Air Society vorgestellt, sowie Erfahrungen von Händlern und Distributoren für Industrieausrüstungen.

Zudem wird Russell Frost, Product Manager bei Ingersoll Rand (VPTech & PD Blower Division) einen Einblick in die Gesamtbetriebskosten und die Turndown-Fähigkeit über den durchschnittlichen Lebenszyklus einer Kläranlage geben; ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl von Gebläseaggregaten, die während ihrer gesamten Lebensdauer kosteneffizient arbeiten.

Ein weiteres Seminar unter der Leitung von Antonio Stefanile, Produktmanager bei Ingersoll Rand (VPTech & PD Blower Robuschi Division) behandelt die Bereiche, die bei der Spezifikation von Gebläseausrüstungen für Abwasserbehandlungsanwendungen zu berücksichtigen sind. Hier wird erörtert, warum die Auswahl nach der Nennenergieeffizienz allein nicht der beste Maßstab für die langfristigen Betriebskosten ist; man sollte neben dem laufenden Wartungsbedarf auch die Vielfalt der jetzt verfügbaren Technologieoptionen berücksichtigen.

Das dritte Seminar des Tages wird von Olivier Duplessy , Commercial Director, EMEA – Water and General Industries, CP & Aftermarket bei Milton Roy, moderiert. Es werden Turndown-Erwägungen für Dosierpumpen erörtert und wie diese dazu beitragen können, Änderungen der Anlagennachfrage über einen bestimmten Zeitraum zu bewältigen und sich bei richtiger Spezifikation positiv auf das Betriebsergebnis auswirken.

Links:

https://bit.ly/WWTevent

Die Registrierung für die Veranstaltung ist geöffnet. Die Teilnehmer erhalten nach der Anmeldung das vollständige Konferenzprogramm. Bild: Ingersoll Rand

