Vorbildlich unfallfrei seit vielen Jahren

von Zwick am 18. November, 2021

An gleich drei Standorten in Deutschland, nämlich in Esslingen, Regensburg und Chemnitz, haben die Mitarbeiter des Industriedienstleisters Leadec jeweils die Marke von einer Million unfallfreien Arbeitsstunden überschritten.

Links:

www.leadec-services.com/de/die-leadec-gruppe/safety

Alexander Bonk, Geschäftsführer von Leadec Deutschland, erklärt: „Unsere Initiative ,Safety – it’s your life‘ hat dazu beigetragen, dass dieses Thema in den Köpfen der Mitarbeiter fest verankert ist. Die internen Auszeichnungen mit den so genannten Safety Awards würdigen eine gute Arbeitssicherheit und unterstützen die Achtsamkeit.“ Bild: Leadec

