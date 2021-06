Wärmebild trifft auf erklärende Sprachnotiz

von Zwick am 1. Juni, 2021

Die für den Einhandbetrieb konzipierten Infrarotinspektionsgeräte können professionelle Bilder von heißen Stellen an Maschinen und Fabrikanlagen aufnehmen und so potenzielle Probleme erkennen, bevor diese zu Ausfällen führen. Dabei sind die Kameras nach Herstellerangaben nicht nur außergewöhnlich robust, sondern auch gut ausgestattet. So bieten sie beispielsweise Speicherplatz für bis zu 500 Bilder und die Möglichkeit, Sprachnotizen mitaufzunehmen.

www.fluke.de

Die robusten und genauen Wärmebildkameras – hier das Modell TiS55+ – bieten Sprachkommentare, IR-Photo-Orientierungsbilder, Asset Tagging und weitere Funktionen zur Unterstützung effektiver proaktiver Wartungsprogramme. Bild: Fluke

