Wartung von Luftkompressoren verbessern

In Verbindung mit dem neuen Online-CO2-Emissionsrechner von Fluke erstellt der LeakQ detaillierte Leckageberichte für Luftkompressoren anhand von Bildern, welche die akustische Kameras Fluke ii900 oder ii910 aufnehmen.

Fluke stellt einen neuen CO2-Emissionsindikator für das Online-Berichtstool LeakQ vor. Zusätzlich zur geschätzten Leckagegröße und den geschätzten Leckagekosten wird durch diese neue Funktion ein drittes Element hinzugefügt: die geschätzten strombezogenen CO2-Emissionen im Verhältnis zu den festgestellten Leckagen.

Bei Druckluftanwendungen ermöglicht LeakQ in Verbindung mit dem Online-CO2-Emissionsrechner die Quantifizierung des finanziellen Werts und der Umweltauswirkungen beim Erkennen und Beheben von Lecks im System, indem detaillierte Berichte aus Bildern erstellt werden, die mit dem Fluke ii900 Industrial Acoustic Imager und dem ii910 Precision Acoustic Imager aufgenommen wurden.

Tipp: In einem Podcast erklärt Sanid Usanovic von Fluke unter anderem, wie sich mithilfe der neuen Industrie-Schallkamera Fluke ii900 Leckagen in Druckluftnetzen finden lassen und warum dies auch in einer lauten Umgebung funktioniert. Bild: Fluke