Was heißt denn hier bitte (a)normal?

von Zwick am 21. April, 2022

Um Störungen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) prognostizieren zu können, werden zunächst historische Störungsdaten benötigt. Diese stehen häufig nicht oder nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Deshalb ist oftmals die automatisierte Erkennung von Anomalien die Vorstufe zur Störungsprognose. In einem Fachartikel beleuchtet Arvin Arora, Co-Founder und Geschäftsführer der AIM Agile IT Management GmbH, die Herausforderungen und Lösungsansätze zur automatischen Anomalieerkennung durch KI.

Links:

www.agile-im.de

Potenziale für OEE(E). Bild: AIM

