WD-40 Specialist jetzt im neuen Design

23. August, 2021

Seit 2012 ist die WD-40 Specialist-Serie fester Bestandteil des Produktportfolios der WD-40 Company. Die ehemals noch in silbergrau gestalteten Dosen wurden nun einem Redesign unterzogen.

Alle WD-40 Specialist-Produkte erhalten ab sofort neben dem einheitlichen Dosendesign auch einen roten Sprühkopf, um ein homogeneres Erscheinungsbild über alle Produktlinien zu schaffen.

Durch die Annäherung des Designs an das WD-40-Multifunktionsprodukt sowie an die zentralen Markenfarben blau, rot und gelb entsteht eine schnellere Verbindung zur Marke. Die Markenstärke der blau-gelben Dose mit dem roten Kopf wird so weiter ausgebaut.

Auf den Dosen wurde ebenfalls der Produktname auffälliger gestaltet sowie die Produktvorteile hervorgehoben. Der eindeutige Anwendungsbereich auf jeder Dose kommuniziert deutlich, für welchen Zweck das Produkt zu verwenden ist.

Die Überarbeitung des Designs stellt nicht nur eine optische Maßnahme dar. Sie bietet dem Handel auch eine stärkere Platzierung am POS. Bild: WD 40

