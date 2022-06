Webinar: Erfolgreicher Kundenservice mit SAP S/4HANA

von Zwick am 8. Juni, 2022

Bei vielen Unternehmen mit einem technischen Kundenservice steht die Migration ihres bestehenden SAP ERP-Systems auf SAP S4/HANA Service kurz bevor. Nachfolgende Systeme wie ein Field Service Management-System sind von dieser Migration auch betroffen.

In einem gemeinsamen Webinar von Experten von Westernacher Consulting und der mobileX AG wird erklärt, wie sich diese Migration zum Vorteil nutzen lässt.

Hierfür gibt Alexander Greb, Vice President Business Transformation and Intelligent Enterprise bei Westernacher Consulting, im Webinar Einblicke in die Strategie, Prozesse, Architektur und den Nutzen von SAP S/4HANA.

Wilfried Geis, Projektleiter bei mobileX, beschreibt die Integration von S/4HANA mit dem mobileX-Add-On for SAP S/4HANA in die Field Service Management-Software von mobileX und geht dabei auch auf die Hauptunterschiede zur Integration mit SAP CS ein.

In einer Live-Demo zeigt er die Erstellung eines Serviceauftrags in SAP S/4HANA Service über die Einsatzplanung, die anschließende Auftragsbearbeitung und Rückmeldung bis zur finalen Verbuchung in SAP S/4HANA Service.

Das Webinar findet am 23.06.2022 von 10 bis 11 Uhr statt.

