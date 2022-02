Webinar: Grundlagen der Bauteilreinigung

von Zwick am 21. Februar, 2022

In nur 45 Minuten erhalten Teilnehmer in diesem kostenlosen Webinar Informationen über wichtige Voraussetzungen für ein gutes Sauberkeitsergebnis eines Bauteils und Tipps für die Planung eines effizienten Reinigungsprozesses. Es findet am 8. März von 10 bis 10.45 Uhr statt.

Für eine einwandfreie Produktfunktion ist die Bauteilsauberkeit von großer Bedeutung. Unliebsamer Produktionsausschuss, aufwendiges Nacharbeiten oder gar ein Produktionsrückruf können durch gründliche Bauteilsauberkeit vermieden werden.

BvL Oberflächentechnik, Experte für industrielle Reinigungstechnik, kennt die Herausforderungen gut: Das Unternehmen baut seit über 30 Jahren Reinigungsanlagen für zuverlässig technische Sauberkeit.

Die Webinar-Teilnehmer profitieren von diesem Know-how und erhalten Impulse für eine effiziente Teilereinigung.

Links:

www.bvl-cleaning.de

Hier geht es direkt zur Anmeldung.

Tipp: Teilnehmer, die an diesen Termin zeitlich verhindert sind, können sich trotzdem registrieren und erhalten anschließend eine Webinar-Aufzeichnung. Bild: BvL

