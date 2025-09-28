Webinar: Wie automatisiert ist Ihre Produktion?

Sto Industrie gibt in einem kostenfreien Webinar praxisnahe Einblicke in Automatisierung, Qualitätssicherung und effiziente Produktionsprozesse in der Bauindustrie. Das Webinar findet am 12. Juni von 11 bis 11.45 Uhr statt.

Die Bauindustrie hat sich in vielen Bereichen nur langsam verändert, während Anforderungen, Märkte und Rahmenbedingungen deutlich dynamischer geworden sind. Genau hier setzt Sto Industrie mit praxisorientierter Fertigungstechnik an: von Kleinmaschinen über Silotechnik und autonome Roboter bis hin zur automatisierten industriellen Fertigungsstraße.

Im Webinar erfahren Teilnehmende unter anderem, welche Automationsstufe zu welchem Betrieb passt, wie Unternehmen den Einstieg in die Automatisierung sinnvoll gestalten können und wie sich Qualitätssicherung mit höherem Tempo und effizienteren Abläufen verbinden lässt. Ergänzt wird das Webinar durch exklusive Einblicke aus der Zusammenarbeit mit dem Partner BETH Sondermaschinen GmbH.

Referent ist Partrick Kehrer von Sto Industrie, Angela Renner moderiert. Die Teilnahme ist kostenfrei.

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Interessierte können sich ab sofort hier anmelden.

Im Fokus des Webinars stehen Lösungen, die Produktionsteams entlasten, Prozesse stabilisieren und die Effizienz in der Werkshalle erhöhen. Bild: Sto

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