Wenn es eng wird, ist der Kleinste der Größte

Das jüngste Mitglied der Elektrostapler – der neue RXE 10-16C von Still – punktet nicht nur hinsichtlich seiner Kompaktheit, sondern kann auch bei der Leistung überzeugen.

Tatsächlich bietet der neue RXE 10-16C ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Fahrkomfort, Wendigkeit und Sicherheit. Dank seiner kompakten Abmessungen und seiner feinfühligen Lenkung ist der Dreirad-Gegengewichtstapler auf engstem Raum effizient und beweglich. Das macht ihn zur ersten Wahl, wenn es darum geht, bis zu 1,6 Tonnen schwere Lasten platzsparend zu bewegen.

Mit knapp zwei Metern Höhe und einer Breite von unter einem Meter passt der Kleine außerdem sicher durch jede Türe – etwa bei der Container- und der Lkw-Entladung – oder auch durch sehr schmale Gänge im Lager.

„Trotz seiner kompakten Abmessungen hebt der RXE 10-16C eine halbe Tonne Ladung ohne Mühe auf eine Höhe von fast sieben Metern. Das ist für einen kleinen Stapler eine sehr beachtliche Leistung. Möglich wird dies durch den besonders niedrigen Fahrzeugschwerpunkt und die extra steife Konstruktion des Hubmastes“, betont Jürgen Wrusch, Produktexperte für Elektrostapler bei Still.

Der RXE 10-16C ist jedoch nicht nur besonders wendig, sondern mit einer Spitzengeschwindigkeit von 12,5 km/h im beladenen Zustand auch flott unterwegs. Damit aus Sicherheitsgründen kein Moment seiner elektrisierenden Fahrdynamik verloren geht, ist er serienmäßig mit der Assistenzfunktion Curve Speed Control ausgestattet. Dank der automatischen Geschwindigkeitsanpassung in Kurven bleibt er sicher in der Spur – auch in Kurven, die etwas enger geschnitten sind.

Seine Dynamik holt der Neue aus einem wartungsarmen Hinterrad-Drehstromantrieb in 24-Volt-Technik, der auf dem Antriebskonzept beziehungsweise auf den Antriebskomponenten des Schubmaststaplers FM-X basiert. Ein großer Vorteil dabei: Die wartungsintensive Lenkkette wurde durch eine hydraulische Zahnradlenkung, bei der ein hydraulischer Lenkmotor über ein Zahnrad das Antriebsrad lenkt, ersetzt. Bild: Still

