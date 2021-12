Werock aktualisiert seine Tablets

Werock Technologies, Hersteller von industriellen IT- und Kommunikationslösungen, aktualisiert die robusten Tablets U212 und U214 aus der Rocktab Ultra-Serie. Die Geräte werden ab sofort mit Wi-Fi 6E WLAN und Bluetooth 5.2 ausgeliefert.

Rocktab U212 und Rocktab U214 sind Industrietablets für den professionellen Einsatz mit unter Sonnenlicht lesbaren 11,6-Zoll- bzw. 13,3-Zoll-Displays. Das besonders robuste Gehäusedesign ist IP65 geschützt sowie schock-, vibrations- und sturzresistent nach Militärstandard. Dennoch bleiben die Geräte kompakt und leicht.

So ist das 11,6-Zoll-Modell nur 2,2 cm tief und 1,4 kg schwer. Bis zu 16 GB RAM, Intel Core i5 und Pentium Prozessoren und ein Hot-Swap Akku mit bis zu 91 Wh sorgen für lange Laufzeiten. Die Tablets sind flexibel konfigurierbar und verfügen über umfangreiches Zubehör.

Beide Modelle verfügen ab sofort über 2×2 MU-MIMO Tri-Band WLAN nach Wi-Fi 6E. Die Technologie macht sich das neu verfügbare Funkspektrum im 6-GHz-Band zunutze. Der zusätzliche Frequenzblock (5.925–6.425 MHz) verdoppelt das bislang in Europa nutzbare Spektrum.

Darüber hinaus erweitert sie den aktuellen WiFi-6-Standard um sieben zusätzliche 160-MHz-Kanäle, bietet eine geringere Latenzzeit und wird speziell für WiFi-6E-Geräte eingesetzt, um hohe Geschwindigkeiten aufrechtzuerhalten, die von älteren Geräten nicht beeinträchtigt werden. Dies ermöglicht höhere Datenraten, bei einer gleichzeitig stabileren Verbindung für besonders anspruchsvolle Anwendungen.

Mit der Aktualisierung auf Wi-Fi6E geht eine Erneuerung auf Bluetooth 5.2 einher. Der neue Audio-Stack LE-Audio („Low Energy Audio“) ermöglicht deutlich energiesparendere Übertragungen, was insbesondere sehr kleinen kabellosen Kopfhörern zugutekommt.

Links:

www.werocktools.com/de/produkte/robuste-tablets/

„Durch die Freigabe der neuen Funkfrequenzen konnten wir nun unsere ersten Tablets auf den neuesten Wi-Fi 6E Standard aktualisieren“, so Markus Nicoleit, Geschäftsführer von Werock. „Durch den neuen Standard ergeben sich vollkommen neue Möglichkeiten in hochvernetzten Industriebetrieben für mehr Stabilität auf dem gesamten Betriebsgelände“, so Nicoleit weiter. Bild: Werock