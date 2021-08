Whitepaper: Explosionsschutz

Asecos veröffentlicht ein Expertenwhitepaper rund um den Brand- und Explosionsschutz.

Der Fokus liegt auf der praxisgerechten Bewertung der Gefahren von Abfüll- und Umfüllarbeiten an einem Sicherheitsschrank.

Zudem wird die Explosionsgefahr an Sicherheitsschränken mit sowie ohne technische Entlüftung beurteilt.

Das Whitepaper können Sie ab sofort unter info@asecos.com kostenfrei anfordern.

Links:

www.asecos.com

Die sichere Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Flaschen, Kanistern oder Fässern in Arbeitsräumen spielt im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung eine wichtige Rolle – primär hinsichtlich des Brand- und Explosionsschutzes. Wichtigstes Ziel ist es, die Brandlast in den Arbeitsräumen zu minimieren und zu verhindern, dass von den gelagerten Stoffen eine zusätzliche Gefährdung ausgeht. Bild: Asecos