Wie Instandhaltung zum Wettbewerbsvorteil wird

Unternehmen erkennen zunehmend, dass eine gute Instandhaltung entscheidend für sichere, zuverlässige und langlebige Anlagen ist und damit ein echter Wettbewerbsvorteil. Damit dieses Potenzial voll genutzt werden kann, muss die Instandhaltung fest im gesamten Qualitätsmanagement verankert sein. Die Richtlinie VDI 2887 bietet dafür einen übersichtlichen Leitfaden mit praktischen Beispielen und hilfreichen Ansätzen.

Als zentraler Unterstützungsprozess der Produktion spielt die Instandhaltung eine Schlüsselrolle für die Sicherung der Prozess- und Produktqualität. Sie ist damit ein wesentlicher Faktor zur Gewährleistung der Kundenzufriedenheit. Zudem wird sie zunehmend als bedeutendes Wertschöpfungs- und Wettbewerbspotenzial betrachtet: Sie trägt maßgeblich zur Erhöhung von Anlagenverfügbarkeit, -sicherheit und -zuverlässigkeit sowie zur Sicherstellung des Anlagenwerts über den gesamten Lebenszyklus bei.

Die VDI 2887 bietet hierfür einen praxisorientierten Leitfaden. Dieser zeigt, wie Instandhaltung als aktiver Geschäftsprozess in ein unternehmensübergreifendes Qualitätsmanagementsystem integriert werden kann.

Ebenfalls neu: VDI 2886

Im August ist zusätzlich die Richtlinie VDI 2886 veröffentlicht worden. Sie widmet sich der systematischen Leistungsbewertung der Instandhaltung durch Benchmarking. Die Richtlinie erläutert Vorgehensweisen zur Planung, Durchführung und Auswertung von Benchmarking-Prozessen und zeigt auf, wie durch geeignete Vergleichsparameter ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess in der Instandhaltung erreicht werden kann. Sie gilt für alle Bereiche, in denen Instandhaltungsmaßnahmen erforderlich sind und bietet Unternehmen eine konkrete Hilfestellung zur Steigerung von Effizienz und der Kostensituation.

Die VDI 2887 „Qualitätsmanagement in der Instandhaltung“ ist im Juli 2025 erschienen. Die Richtlinie ist für 117,10 EUR bei DIN Media erhältlich. Im August folgte die Veröffentlichung der VDI 2886 „Benchmarking in der Instandhaltung“, die für 93,80 EUR bei DIN Media erworben werden kann.

Weiter finden Interessenten bei den VDI-Publikationen eine Veröffentlichung, die den Beruf des Instandhalters und seine Aufgaben erläutert. Besonders wird die Rolle im Kontext von Nachhaltigkeit und zirkulärer Wertschöpfung beschrieben.

Links:

VDI 2887

VDI 2886

Bild: VDI

Artikel per E-Mail versenden