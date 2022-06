Wie Liebherr die Kranmontage optimiert

Liebherr, ein Anbieter von Fahrzeugkranen, nutzt in seinem Werk für Mobilkrane in Ehingen in Baden-Württemberg nun Plattformtreppen und Arbeitsplattformen mit integrierter Treppe der Munk Günzburger Steigtechnik. Diese sparen laut Hersteller in der Endmontage nicht nur viel Zeit, sondern garantieren den Mitarbeitern auch ein Höchstmaß an Sicherheit. Außerdem ermöglichen sie ein ergonomisches Arbeiten bei allen Montagetätigkeiten an den Oberwagen der Mobilkrane.

Na, neugierig geworden? Hierbei handelt es sich um einen Beitrag aus einer Printausgabe der B&I Industrie-Zeitung.

Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 13.

Links:

www.munk-group.com

www.steigtechnik.de

Die Plattformtreppen und die bis zu 5,90 Meter langen Arbeitsplattformen sind mit neuartigen Scherengeländern ausgestattet, die sich mit einem einzigen Handgriff ein- und wiederausklappen lassen. Bild: Munk Günzburger Steigtechnik

Artikel per E-Mail versenden