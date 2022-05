Wissenswertes zur Norm DIN EN 1004-1

von Zwick am 31. Mai, 2022

Unfälle mit fahrbaren Arbeitsbühnen auf Baustellen und im privaten Bereich bilden seit geraumer Zeit einen Schwerpunkt im Unfallgeschehen. Dies betrifft sowohl Auf- und Abbauvorgänge als auch deren Nutzung. Die für diese Gerüste gültige Normenreihe DIN EN 1004 wurde daher in den vergangenen Monaten turnusmäßig überarbeitet und sorgt seit dem Inkrafttreten am 1. Dezember 2021 für grundlegende Änderungen an fahrbaren Arbeitsbühnen.

Na, neugierig geworden? Hierbei handelt es sich um einen Beitrag aus einer Printausgabe der B&I Industrie-Zeitung.

Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 36.

Links:

www.krause-systems.de/service

Alle fahrbaren Arbeitsbühnen dieses Herstellers ermöglichen den Aufbau der Geländer von der darunterliegenden Ebene aus. Bild: Krause

Artikel per E-Mail versenden