Yaskawa auf der Hannover Messe

Unter dem Markenclaim „Shaping the future. Sustainably. Together.“ stellt Yaskawa zur Hannover Messe Nachhaltigkeitsprojekte vor. Das Angebot reicht von einer neuen Steuerungsplattform über aktuelle Cobots mit eigenem Ecosystem bis zu Lösungen für mehr Energieeffizienz in der Antriebstechnik.

Mit i³ Control schafft Yaskawa eine neue Automations-Plattform. Das Besondere dieses erstmals als Konzept präsentierten Systems: Es bildet eine technisch aufeinander abgestimmte Gesamtlösung für industriespezifische Steuerungen – von der Engineering-Software über die Controller-Hardware bis hin zur integrierten Chip-Technologie. Als ersten Vorgriff auf das kontinuierlich wachsende Portfolio in diesem Bereich, hat die erste SPS dieser neuen Plattform – die iC9210-PN – auf der Messe ihre Premiere.

Die neue Plug&Play Cobot Serie HC DTP erleichtert den Aufbau einfacher Cobot-Installationen. Der Adapterflansch und die Optionen der internen Medienführung wurden an die Vielzahl gängiger Cobot-Werkzeuge und -Greifer auf dem Cobot-Markt angepasst.

Gleichzeitig stellt Yaskawa parallel zur neuen Cobot-Reihe ein eigenes „ecosYstem“ Partnerproduktprogramm vor: ein online dargestelltes Netzwerk aus verschiedenen Peripherieprodukten und Komplettsystemen. Neben eigenen Yaskawa-Produkten wie Antrieben, Linearachsen oder Softwarepaketen können Peripheriepartner ihre Produkte listen lassen.

Eine mobile Anwendung mit einem Motoman HC20 DTP illustriert das Spektrum neuer Möglichkeiten, das die neue Serie bietet: Installiert ist der Handling-Cobot auf einem fahrerlosen Transportfahrzeug (AGV) von IBG. Auf der Messe wird es zwischen den Ständen der beiden Unternehmen unterwegs sein.

Und noch weitere Themen erwarten die Messebesucher: Neue Funktionen erweitern die Singular Control-Lösung, die die gemeinsame Steuerung von Robotern, Servoantrieben, Frequenzumrichtern und I/Os über einen einzigen Controller erlaubt.

Zu sehen sein wird außerdem der neue Handlingroboter Motoman GP20 mit schlanker Handachse aus dem europäischen Roboterwerk in Kočevje. Er steht beispielhaft für gezielt auf den europäischen Markt zugeschnittene Modelle. Diese sparen aktuell nicht nur CO2 dank kürzerer Transportwege, sondern sie sind durch eine optimierte Lieferkette auch schnell lieferbar.

Links:

www.yaskawa.de

Aktuell umgesetzte Energieeffizienz-Projekte zeigen am Stand D38 in Halle 6, wie Nachhaltigkeit in der Automatisierungspraxis aussehen kann – zum Beispiel im Marinebereich mit elektrischen Antriebslösungen auf der Grundlage von Permanentmagnetmotoren und -generatoren oder mit der Ausstattung von Rolltreppenantrieben in Flughäfen und in Städten wie im Münchner U-Bahn-Netz mit rückspeisefähigen Matrix-Konvertern. Bild: Yaskawa