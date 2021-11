Yncoris: Neuer Leiter „Business and Sales“

von Zwick am 8. November, 2021

Die Leitung von Finanzen und Vertrieb von Yncoris liegt seit dem 1. November wieder in vier Händen: Dr. Oliver Schwarz wird neuer Leiter „Business and Sales Management“. Sascha Schnetzer, der bisher auch den Vertrieb verantwortete, wird sich auf die Leitung des Bereichs „Finanzen“ konzentrieren.

Mit Dr. Oliver Schwarz konnte das Unternehmen einen Experten gewinnen, der über große Erfahrung in der ganzheitlichen Vermarktung von Industrial Services verfügt. Bisher leitete er den Bereich „Governance & Processes“ (Product Management)“ bei Thyssenkrupp Industrial Solutions.

„Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Kollegen, der eine große Expertise in der Kundengewinnung und -bindung, aber auch in der Weiterentwicklung von Sales Organisationen und der Umsetzung von Transformationsprozessen mitbringt“, betont Ralf Müller aus der Geschäftsleitung. „Durch ihn erwarten wir uns viele neue Impulse, um die Bedürfnisse unserer Kunden in einem sich ständig wandelnden Markt noch schneller und nachhaltiger befriedigen zu können.“

Yncoris will in den nächsten Jahren das Geschäft an seinen sechs Standorten weiter ausbauen und hat dazu eine unternehmensweite Kundenzentrierungsinitiative gestartet. Bei der Umsetzung des Wachstumskurses des Unternehmens kommt dem Vertrieb eine wichtige Rolle zu.

Links:

www.yncoris.com

Dr. Oliver Schwarz wird neuer Leiter „Business and Sales“. Bild: Yncoris

