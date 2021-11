Yncoris: Neues Geschäftsleitungsmitglied

Dr. Clemens Mittelviefhaus geht zum 31.12.2021 in den geplanten Ruhestand. Die Nachfolge tritt Christoph Kappenhagen an, der zum 1. Januar 2022 vom Chempark Leverkusen zu Yncoris wechselt.

Christoph Kappenhagen ist seit 2017 im Leverkusener Chempark als Leiter der Momentive-Niederlassung tätig und gehört der Momentive Geschäftsführung an.

Zuvor engagierte sich der Diplom-Ingenieur (Universität Duisburg-Essen) insgesamt 21 Jahre lang in verschiedenen Positionen für das US-Unternehmen 3M in Neuss, wo er zuletzt als Programmanager tätig war.

Ralf Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung Yncoris, ist überzeugt: „Mit Christoph Kappenhagen konnten wir einen erfahrenen Manager gewinnen, der mit der Chemiebranche und der rheinischen Chemie-Region bestens vertraut ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Im Herbst 2012 wurden Ralf Müller und Dr. Clemens Mittelviefhaus, von den Gesellschaftern der damaligen InfraServ Knapsack GmbH & Co. KG (heute Yncoris) mit der Geschäftsleitung betraut. Ralf Müller wurde Vorsitzender der Geschäftsleitung. Bis heute arbeitete die Doppelspitze annähernd ein Jahrzehnt lang erfolgreich zusammen. Zum Jahresende 2021 verlässt Dr. Clemens Mittelviefhaus (65) nun das Unternehmen und tritt wie geplant in den Ruhestand. Die Nachfolge von Mittelviefhaus tritt Christoph Kappenhagen (Bild) an. Bild: Yncoris