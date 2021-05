Zeitgemäße Tourenplanung

von Zwick am 7. Mai, 2021

Eine Tourenoptimierung hat direkte Auswirkungen auf die Auslastung von Fuhrpark und Mitarbeitern. Doch es ist nicht alleine die Kostenersparnis, die sich optimieren lässt. Die Gustav Barth GmbH etwa nutzt das Tourenplanungssystem von gts systems and consulting in Kombination mit der Telematiklösung CarCube von Trimble, um damit nicht nur die Anzahl der Fahrten zu reduzieren, sondern auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter und den Service für die Kunden zu verbessern.

„Früher gehörten Überstunden in unserer Disposition zum Alltag. Heute ist das nur noch in Ausnahmesituationen der Fall“, betont Andreas Votteler, Geschäftsführer der Gustav Barth GmbH. Das Unternehmen mit Hauptsitz im schwäbischen Renningen und fünf weiteren Niederlassungen in Baden-Württemberg und Sachsen beliefert Handwerker mit Metallwaren und Werkzeugen.

Die 35 firmeneigenen Lkw fahren dazu meist direkt zu einer Baustelle oder einem Lager. Das Programm zur Tourenverwaltung, welches das Unternehmen bisher im Einsatz hatte, arbeitete noch standardmäßig mit einer „Müllabfuhrfunktion“. Danach musste sich eine Abladestelle immer rechts befinden, auch wenn das bedeutete, dass dafür ein deutlicher Umweg in Kauf genommen werden musste. Daher wurde die Disposition, trotz vorhandener Tourenplanungssoftware, händisch durchgeführt.

Votteler begann im Jahr 2018 nach einem alternativen Tourenplanungssystem zu recherchieren. Parallel dazu suchte er außerdem nach einer neuen Telematiklösung, um auch den Auslieferprozess zu digitalisieren. Nachdem er sich verschiedene Angebote angesehen und teilweise auch getestet hatte, entschied er sich schließlich für das Tourenplanungssystem von gts und die Telematiklösung CarCube von Trimble.

„Die Einführung hat sich schon nach kurzer Zeit bezahlt gemacht. Wir haben heute bei höherer Auslastung im Schnitt eine Tour weniger am Tag und wir konnten die Zeit für die Planung erheblich reduzieren“, erklärt Votteler.

Die Ermittlung der Routenvorschläge erfolgt vollautomatisch. Zunächst werden die Auftragsdaten aus dem ERP-System an die Tourenplanungslösung von gts weitergeleitet. Diese berechnet dann die schnellste, kostengünstigste und effizienteste Route. Dabei werden eine Vielzahl unterschiedlicher Parameter wie mögliche Entladezeitfenster, Fahrzeug- und Lagerkapazitäten berücksichtigt. Kommt es zu Abweichungen etwa durch Staus oder kurzfristige Tourenänderungen, werden diese in die laufende Planung miteinbezogen.

Nutznießer der Automatisierung ist insbesondere die Disposition, die dadurch spürbar entlastet wird. Für die Fahrer von Gustav Barth bringt vor allem die Einführung der Telematiklösung CarCube Vorteile. Die Bordrechner ersetzen die zuvor genutzten Smartphones und separaten Monitore für die Rückfahrkamera. „Die Fahrer finden es super. Sie benötigen nur noch ein Gerät und können sich einfach per Knopfdruck zum Ziel navigieren lassen oder bei Rückfragen die integrierte Telefonfunktion nutzen“, so Votteler.

Die Verbesserungen für Disposition und Fahrer sind jedoch nur ein Aspekt der Umstellung. Denn auch die Kunden von Gustav Barth profitieren demnächst von dem Zusammenspiel aus Tourenplanungssystem und Telematiklösung. So werden diese künftig eine Benachrichtigung mit der voraussichtlichen Ankunftszeit (ETA) erhalten, sobald der Lkw mit ihrer Lieferung morgens losfährt und eine zweite Nachricht, sobald der Kunde direkt angefahren wird. Auf diese Weise bekommen die Handwerker die Möglichkeit, ihrerseits die nächsten Arbeitsschritte besser planen zu können. Bild: Trimble Transport & Logistics

