Zuwachs bei den Kärcher-Scheuersaugmaschinen

Die handgeführte Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Classic Bp ergänzt das Classic-Portfolio um ein flexibel einsetzbares Modell mit Fahrantrieb und Akkubetrieb.

Dank kompakter Abmessungen lässt sich die Scheuersaugmaschine selbst auf engen, verstellten Flächen leicht manövrieren.

Das Bedienfeld der neuen Scheuersaugmaschine von Kärcher ist übersichtlich gestaltet und bündelt farbcodiert die wesentlichen Funktionen. Da keine Reinigungsprogramme ausgewählt werden müssen, senkt der Anwender einfach Bürstenkopf und/oder Saugbalken manuell, wonach die Motoren automatisch starten. Das Vier-Rad-System und der aushebbare Bürstenkopf machen den Transport komfortabel.

Der Bürstenkopf ist 100 mm hoch, was die Reinigung unter Regalen, Kühlschränken oder Rammschutzschienen erlaubt. Der Anpressdruck liegt bei 27 Kilogramm. Zudem hat Kärcher den Saugbalken neu konzipiert – dank seiner parabolischen Form schwingt er in Kurven sehr nah an die Maschine heran und verbessert so das Absaugergebnis.

Dank ihrer einfachen Handhabung bringt die BD 50/55 W Classic Bp auch bei wechselnden Bedienern zuverlässig das gewünschte Reinigungsergebnis. Bild: Kärcher

