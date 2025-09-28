zvoove Group übernimmt Klean-App

Die zvoove Group, Anbieter von Software- und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungsbranche, hat die Softwareentwicklung Schittkowski GmbH übernommen – das Unternehmen hinter Klean-App, dem deutschen Softwarespezialisten für operative Front Office-Prozesssteuerung im Facility Management.

Die Plattform Klean-App wurde 2016 von Tobias Schittkowski gegründet und hat ihren Sitz in Eichstätt. Die Lösung wird nach Unternehmensangaben bereits von zahlreichen großen Reinigungsdienstleistern eingesetzt.

Die Software unterstützt Reinigungsunternehmen dabei, zentrale Abläufe zu digitalisieren. Dazu zählen unter anderem Qualitätsprüfungen, geplante und anlassbezogene Audits, DIN-konforme Qualitätsbewertungen, Ticketing-Funktionen sowie ein multimodales Zeiterfassungssystem. In der DACH-Region kommt die Plattform in tausenden Objekten und Liegenschaften zum Einsatz.

Mit der Übernahme erweitert zvoove sein Produktportfolio für die Reinigungsbranche. Ziel ist ein integrierter Software-Stack, der den gesamten operativen Lebenszyklus professioneller Reinigungsunternehmen abdeckt – von der Personaleinsatzplanung über Zeiterfassung bis hin zu Qualitätskontrolle, Kundenkommunikation und Reporting.

„Wir sind dabei, das beste digitale und KI-gestützte Ökosystem für die Reinigungsbranche in Europa aufzubauen“, ist Oliver Muhr, CEO der zvoove Group. überzeugt. „Mit zvoove GDL, fortytools, nocore, Levy, Cleanmanager und freematica haben wir bereits eine starke Basis. Klean-App schließt eine entscheidende Lücke: tiefes, spezialisiertes Qualitätsmanagement. Reinigungsunternehmen jeder Größe stehen unter wachsendem Druck, Servicequalität gegenüber ihren Kunden nachzuweisen und regulatorische Standards zu erfüllen – Klean-App ist dafür die beste Lösung am Markt. Diese Akquisition zeigt, dass wir uns auf erstklassige Produkte konzentrieren, statt auf generische Zukäufe.“

Links:

www.zvoove-clean.com

www.kleanapp.net

Die professionelle Gebäudereinigung zählt zu den größten Dienstleistungssektoren Europas. Gleichzeitig ist der Markt stark fragmentiert und von arbeitsintensiven Prozessen geprägt. Mit der zunehmenden Digitalisierung wächst daher die Nachfrage nach Lösungen, die Transparenz und Nachvollziehbarkeit im operativen Betrieb schaffen. Bild: zvoove Group

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