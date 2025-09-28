Digitale IH braucht ganzheitlichen Ansatz

Wie digitale Tools Produktivität steigern, Prozesse optimieren und für Transparenz sorgen

Die Instandhaltung hat sich in den letzten Jahren zu einem der zentralen Erfolgsfaktoren für produzierende Unternehmen entwickelt. Dabei steigen die Anforderungen kontinuierlich, um die Hauptziele, eine möglichst hohe Anlagenverfügbarkeit sowie den optimalen Einsatz vorhandener Ressourcen (Personal und Budget), zu erreichen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M13 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.membrain-it.com/instandhaltung

Digitale Checklisten unterstützen standardisierte Wartungs- und Prüfabläufe und sorgen für eine vollständige Dokumentation direkt an der Anlage. Bild: Membrain

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