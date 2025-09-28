Neue Niederhubwagen-Serie

Clark hat eine neue Generation von Elektro-Niederhubwagen vorgestellt. Die fünf Modelle mit Tragfähigkeiten von 1,5 und 2 Tonnen decken unterschiedliche Anforderungen im innerbetrieblichen Materialtransport ab und setzen überwiegend auf Lithium-Ionen-Technologie.

Mit den Modellen ELP15, BPT15, WLE20, WEP20 und RPE20 erweitert Clark sein Angebot im Bereich der Elektro-Niederhubwagen. Die Fahrzeuge sind als Mitgänger- oder Mitfahrer-Versionen erhältlich und eignen sich für Einsätze in Lager, Produktion, Handel und Logistik.

Vier der fünf Modelle verfügen über wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterien, die flexibles Zwischenladen ermöglichen. Dadurch entfällt die klassische Batteriewartung. Die Fahrzeuge sind zudem mit elektrischem Fahr- und Hubantrieb ausgestattet.

Der ELP15 ist für leichte Transportaufgaben auf engem Raum ausgelegt, während der BPT15 als kostengünstiges Einstiegsmodell mit Gel-Batterie angeboten wird.

Für höhere Lasten bis 2 Tonnen stehen die Modelle WLE20 und WEP20 zur Verfügung. Sie sind für den Einsatz in Lager und Produktion konzipiert und bieten eine kompakte Bauweise sowie eine hohe Manövrierfähigkeit.

Der RPE20 richtet sich an Anwendungen mit mittleren und längeren Transportwegen. Als einziges Modell der Baureihe verfügt er über eine klappbare Fahrerstandplattform und erreicht Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 10 km/h.

Clark hebt neben der Lithium-Ionen-Technologie insbesondere die einfache Wartung und die umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten hervor. Verschiedene Ausstattungsoptionen erlauben eine Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen.

„Mit den neuen Niederhubwagen bieten wir unseren Kunden genau die Flexibilität, die sie in der modernen Intralogistik brauchen – von der einfachen, kostengünstigen Lösung bis hin zum hochkomfortablen Mitfahrer für längere Strecken“, so Thomas Bach, Director R&D. Weiter erklärt er: „Die Li-Ion-Technologie, das ergonomische Design und eine maximale Manövrierfähigkeit machen die Fahrzeuge zu echten Alleskönnern im Lageralltag.“

Links:

www.clarkmheu.com

Die neue Niederhubwagen-Baureihe von Clark umfasst fünf Modelle für unterschiedliche Transportaufgaben in Lager und Produktion. Bild: Lutz Clark

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