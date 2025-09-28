Diese Woche: maintenance München

Die maintenance München, die diese Woche am Mittwoch und Donnerstag stattfindet, belegt erstmals zwei Hallen im MOC – Event Center Messe München. Knapp 140 Aussteller präsentieren dort Lösungen für die industrielle Instandhaltung. Das Fachprogramm widmet sich unter anderem den Themen KI, Predictive Maintenance und Digitalisierung. Zudem wird der maintenance Instandhaltungs-Preis 2026 verliehen.

Aufgrund der hohen Nachfrage findet die Veranstaltung 2026 erstmals in den Hallen 2 und 3 des MOC – Event Center Messe München statt. Knapp 140 Unternehmen haben sich angemeldet. Vertreten sind sowohl langjährige Aussteller der maintenance in Dortmund als auch neue Teilnehmer.

Das Themenspektrum reicht von Instandhaltungsmanagement und technischen Dienstleistungen über Ersatzteile, Ausrüstung und Verbrauchsmaterial bis zu digitalen Lösungen für die Smart Maintenance sowie Arbeitsschutz und Sicherheit.

An beiden Messetagen bietet das Fachprogramm auf zwei Bühnen Vorträge, Diskussionen und Praxisbeispiele. Inhaltlich geht es unter anderem um KI- und datenbasierte Instandhaltung, Predictive Maintenance, die frühzeitige Erkennung von Anlagenausfällen und die Digitalisierung von Instandhaltungsprozessen. Auch Anlagenverfügbarkeit, Nachhaltigkeit, Lifecycle Management, Fachkräftemangel und technische Inspektion stehen auf dem Programm.

Ein weiterer wichtiger Programmpunkt ist der maintenance Instandhaltungs-Preis 2026. Aus mehr als 40 Bewerbungen hat die Jury fünf Projekte für die Endrunde ausgewählt: Augmented Industries, Rawe Hermetics, Osram, Schaeffler und Vaillant. Die Nominierten stellen ihre Lösungen am ersten Messetag in kurzen Präsentationen vor. Das Fachpublikum kann bis einschließlich 14. Oktober abstimmen. Die Preisverleihung findet am zweiten Messetag statt.

Tipp: Noch mehr über die Messe, die dort gezeigten Produkte und Lösungen, erfahren Sie bereits jetzt in der aktuellen Ausgabe der B&I. Diese beinhaltet unter anderem die Messezeitung.

Links:

www.maintenance-messen.com

Die maintenance München findet am 14. und 15. Oktober 2026 im MOC – Event Center Messe München statt. Bild: B&I

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