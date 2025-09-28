Spie übernimmt Campusbetrieb

Spie hat das technische Facility Management am „ruhr tech kampus essen“ (rtke) übernommen. Gemeinsam mit Klüh bündelt das Unternehmen technische und infrastrukturelle Dienstleistungen. Digitale Steuerung, KI-gestützte Optimierung und Energiemanagement sollen den Gebäudebetrieb effizienter machen.

Seit dem 1. Oktober 2026 übernimmt Spie für fünf Jahre das technische Facility Management am rtke. In einer Arbeitsgemeinschaft mit Klüh verantwortet der Dienstleister federführend die technische Bewirtschaftung und die Führung der Zusammenarbeit. Klüh übernimmt die infrastrukturellen Leistungen. Ziel ist es, Schnittstellen zu reduzieren und Abläufe zu vereinfachen.

Der Technologie- und Innovationsstandort im Essener Westen umfasst zehn Gebäude mit Büro-, Veranstaltungs- und Gastronomieflächen. Insgesamt bietet der Campus Platz für rund 6.000 Menschen.

Spie betreut unter anderem Lüftungs-, Heizungs-, Kälte- und Klimaanlagen, Sprinkler- und Beleuchtungssysteme, Zugangstechnik sowie Küchentechnik. Zum Auftrag gehören außerdem die Instandhaltung der Wasseraufbereitungsanlage für das Außenbecken und ein Störungsmanagement rund um die Uhr.

Digitale Steuerung und Energieeffizienz

Für die Leistungssteuerung setzt Spie auf ein selbst entwickeltes Dashboard, das Key Performance Indicators (KPIs) und Customer Performance Indicators (CPIs) transparent macht. Eine zentrale digitale Schnittstelle soll zudem das Ticketmanagement für Nutzer und Dienstleister vereinfachen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der energetischen Optimierung des Campus. Dafür verknüpft Spie Energiemanagement und Gebäudeleittechnik auf einer digitalen Plattform. Gemeinsam mit spezialisierten Partnern kommen KI-gestützte Optimierungsroutinen zum Einsatz, die den Energieverbrauch senken und die Effizienz steigern sollen. Ein Gain-Share-Modell sieht vor, Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen gemeinsam mit dem Kunden umzusetzen und für weitere Prozessverbesserungen zu nutzen.

Links:

www.spie.de

„Die technische Infrastruktur des rtke ist im Vergleich zu anderen Liegenschaften besonders anspruchsvoll. Die Vielzahl unterschiedlicher Systeme erfordert ein zuverlässiges Zusammenspiel und eine präzise Abstimmung unserer Leistungen“, sagt Isabel Sterzel, Projektteamleiterin im Geschäftsbereich Efficient Facilities bei Spie Germany Switzerland Austria. Bild: thyssenkrupp AG

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