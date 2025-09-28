Neuer Katalog „Gefahrstofflagerung 2026/2027“

Cemo hat seinen Katalog „Gefahrstofflagerung 2026/2027“ veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen Lösungen für die Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Akkus, darunter zertifizierte Akku-Ladeschränke mit digitaler Überwachung. Auch das Sortiment an Sicherheitsschränken und Gefahrstoffcontainern wurde erweitert.

Der neue Katalog richtet sich an Anwender aus Industrie, Kommunen, Bauunternehmen und Landwirtschaft. Ein Schwerpunkt ist die sichere Lagerung und das Laden von Lithium-Ionen-Akkus. Laut Cemo sind inzwischen alle Varianten der Akku-Ladeschränke nach VDMA 24994:2024-08 zertifiziert.

Neu ist zudem die Kombination aus Cemo Control und Cockpit. Die Lösung ermöglicht die Überwachung von Akkus sowie die Kontrolle von Temperatur und Zustand der Ladeinfrastruktur. Über eine webbasierte Plattform lassen sich ausgestattete Akku-Ladeschränke standortübergreifend verwalten, überwachen und auswerten.

Erweiterte Schrankbaureihe

Für die Lagerung von Gefahrstoffen umfasst das Programm unter anderem Gefahrstoff- und Regalcontainer. Zudem hat Cemo die Baureihe der Pro-line-Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1 Typ F90 erweitert. Sie sind für die Lagerung fester und flüssiger Gefahrstoffe vorgesehen.

Das Angebot reicht von Schränken mit verstellbaren Fachböden über Modelle mit Vollauszügen bis zu speziellen Fassschränken für große Gebinde. Ergänzt wird das Sortiment durch Produkte für die gesetzeskonforme Lagerung und den sicheren Transport von Gefahrstoffen.

Links:

https://www.cemo.de/de/katalogportal

Der Katalog gibt auf mehr als 130 Seiten einen Überblick über das aktuelle Sortiment dieses Anbieters. Bild: Cemo

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