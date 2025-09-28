Neuer Asecos-Katalog

Asecos hat seinen Hauptkatalog für Gefahrstofflagerung und -handling aktualisiert. Auf 500 Seiten präsentiert das Unternehmen Produktneuheiten, erweiterte Serviceangebote und praxisnahes Fachwissen für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen.

Asecos hat den überarbeiteten Hauptkatalog „Sicheres Arbeiten mit Gefahrstoffen: Lagerung – Absaugung – Handling“ veröffentlicht. Das Nachschlagewerk umfasst nun rund 500 Seiten und bündelt das gesamte Produkt- und Serviceportfolio des Unternehmens.

Im Mittelpunkt stehen neue und weiterentwickelte Produkte für die Gefahrstofflagerung. Dazu zählen insbesondere Erweiterungen der ION-Line Sicherheitsschränke für das sichere Lagern und Laden von Lithium-Akkus. Neue Fachbodentrenner sollen eine bessere Organisation innerhalb der Schränke ermöglichen. Neu im Sortiment ist zudem der ION-Line Core Store Unterbauschrank. Die kompakte Lösung ist für geringe Lagerbedarfe ausgelegt und kommt ohne integrierte Steckdosen aus.

Auch das Servicekonzept wurde umfassend aktualisiert. Die Leistungen sind nun in die vier Tarife „Basic“, „Bronze“, „Silber“ und „Gold“ gegliedert. Sie reichen von einer einfachen Basisprüfung ohne Vertragsbindung bis hin zu einem umfassenden Rundum-Service mit bis zu zehn Jahren Garantie.

Ergänzend wurden die Inhalte zum Leckage-Management erweitert. Das Sortiment umfasst unter anderem Sorbents, Abdichtmatten, Absperrlösungen und Notfallsets zur schnellen Eindämmung von Gefahrstoffaustritten.

Neben Produktinformationen bietet der Katalog auch praxisorientiertes Fachwissen zur sicheren Lagerung und zum Umgang mit Gefahrstoffen. Themen wie gesetzliche Vorgaben, Normen und betriebliche Sicherheitsanforderungen werden dabei systematisch aufgegriffen.

Links:

Der aktualisierte Katalog ist ab sofort online verfügbar.

Der neue Hauptkatalog umfasst rund 500 Seiten mit Produktneuheiten und erweitertem Serviceangebot. Bild: Asecos

Artikel per E-Mail versenden