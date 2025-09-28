Neue Kataloge von Cemo

Cemo hat sein Katalogkonzept überarbeitet und die Produktsuche neu strukturiert. Statt eines umfangreichen Hauptkatalogs erscheinen künftig jährlich zwei themenspezifische Printkataloge. Ergänzend wurde der Onlinekatalog ausgebaut, sodass Anwender schneller auf technische Informationen, Produktdaten und Dokumentationen zugreifen können.

Der Anbieter von Tanklösungen und Systemen zur Gefahrstofflagerung hat seinen bisherigen Hauptkatalog in die beiden Themenbereiche „Tanken und Behälter“ sowie „Gefahrstofflagerung“ aufgeteilt. Der Katalog „Tanken und Behälter“ ist bereits verfügbar, der Katalog „Gefahrstofflagerung“ soll im Oktober erscheinen.

Während die gedruckten Kataloge einen Überblick über das jeweilige Sortiment bieten, unterstützt der optimierte Onlinekatalog die gezielte Produktsuche. Zu den einzelnen Produkten stehen technische Daten, Ausstattungsmerkmale, geeignete Lagermedien sowie Dokumentationen und Datenblätter zentral zur Verfügung.

Links:

www.cemo.de

Durch die neue Struktur lassen sich die Printmedien häufiger aktualisieren und der Ressourcenverbrauch reduzieren. Bild: Cemo

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