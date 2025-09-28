Präventive Maßnahmen für den Brandschutz

Ein Feuerschutzkonzept sollte nicht nur auf dem Papier stehen

In vielen Unternehmen wird die Brandschutzordnung zwar formal erstellt und abgelegt, findet jedoch im Betriebsalltag kaum Beachtung. Dabei kann ein klar geregeltes, betriebsbezogenes und regelmäßig überprüftes Feuerschutzkonzept im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen, betont der Gandhi Gabriel, Sicherheitsexperte und Geschäftsführer der SSB – Sicherheit, Service, Beratung GmbH.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 11 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

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„Fest verankerte Maßnahmen können im Notfall Leben retten“, betont Gandhi Gabriel, Sicherheitsexperte und Geschäftsführer der SSB – Sicherheit, Service, Beratung GmbH. „Wird die Brandschutzordnung im Betrieb aktiv gelebt statt nur abgeheftet, trägt sie dazu bei, Schäden zu minimieren, und ermöglicht eine schnelle Wiederaufnahme des Geschäfts.“ Bild: SSB

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