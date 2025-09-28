Brandrisiko durch ölhaltige Putzmaterialien

Wie sich mit Sicherheitscontainern diese wirksam minimieren lassen

Hohe Temperaturen, wie sie unter anderem in diesem Sommer herrschten, bergen eine unsichtbare Gefahr – besonders in der Industrie, in Werkstätten und Handwerksbetrieben und zwar überall dort, wo täglich mit Ölen und Fetten gearbeitet wird.

Hier kann Hitze unbemerkt Prozesse auslösen, die plötzlich eskalieren. Stichwort Selbstentzündung. Im Fokus sind deshalb unter anderem verschmutzte Putztücher.

Sie können bei hohen Temperaturen nämlich zu einer echten Gefahrenquelle werden.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 16 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.mewa.de

Der dicht verschlossene Container aus hochdichtem Polyethylen entzieht der Selbstentzündung die Grundlage. Bild: Mewa

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