Messe Düsseldorf modernisiert Gebäudetechnik …

… und zwar mithilfe von Caverion Deutschland.

Die Messe Düsseldorf modernisiert und erweitert derzeit ihre Halle 9. Caverion Deutschland übernimmt dafür die Arbeiten an den Anlagen für Lüftung, Kälte, Sanitär und Druckluft. Bereits zuvor war das Unternehmen an der Modernisierung der Hallen 10, 11 und 12 beteiligt. Die Auftragssumme wurde nicht veröffentlicht.

Im Zuge des Umbaus entsteht auch ein vorgelagertes Funktionsgebäude mit Eingängen und Konferenzräumen. Nach Abschluss der Arbeiten umfasst die Gesamtfläche einschließlich Technik- und Sozialräumen, Foyer und Bistro rund 15.000 Quadratmeter.

Für die Lüftung installiert Caverion vier Lüftungsgeräte und 66 Radialluftauslässe. Das System ist auf einen Luftvolumenstrom von 544.000 Kubikmetern pro Stunde ausgelegt. Im Bereich Kälte schließt das Unternehmen zwei Rundrohrverteiler und Rundrohrsammler an das Kälteverbundnetz des Messegeländes an. Hinzu kommen umfangreiche Erneuerungsarbeiten an der Trinkwasserinstallation.

Auch die Druckluftversorgung wird angepasst: Ein Teil des vorhandenen Ringleitungsnetzes in der Nennweite DN 150 wird erweitert, um die einzelnen Messestände zu versorgen. Zusätzlich entsteht ein separates Druckluftnetz mit eigener Drucklufterzeugung für die Rauch- und Wärmeabzugsanlagen.

Montage zwischen Messeterminen

Die Arbeiten müssen mit dem Messebetrieb abgestimmt werden. Die Messe Düsseldorf zählt jährlich mehr als eine Million Besucher bei rund 35 Fach- und Publikumsmessen. Entsprechend wichtig sind zuverlässige Gebäudesysteme und eine präzise Baukoordination.

„Bei diesem Auftrag ist es besonders wichtig, sich gewerkeübergreifend abzustimmen und die kurzen Ausführungszeiten einzuhalten. Denn die Montage darf die stattfindenden Messetermine nicht einschränken. Hier kommt uns unser Know-how bei der Abwicklung komplexer Großprojekte sowie eine angepasste Arbeitsvorbereitung mit Vorfertigung zugute“, sagt Manfred Simmet, CEO Caverion Deutschland.

Links:

www.caverion.de

Die Arbeiten haben im Juni 2026 begonnen. Der Abschluss ist für Oktober 2027 vorgesehen. Bild: Messe Düsseldorf / Ansgar van Treeck

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