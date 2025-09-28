… betont Michael Schlagenhaufer, Senior Director Product und Procurement Division Core Electronics bei Conrad Electronic im Interview.

Michael Schlagenhaufer verdeutlicht im Interview das Problem: „Die Herausforderung für Einkaufsverantwortliche liegt in der Regel nicht beim einzelnen Artikelpreis – entscheidend sind die Prozesse dahinter. Laut BME-Benchmark 2025 verursacht jede manuelle Bestellung im Schnitt 121,75 Euro an Transaktionskosten. In der Instandhaltung reden wir über genau diese Fälle: zahlreiche kleine, oft ungeplante Bestellungen, verteilt über zahlreiche Lieferanten. Genau hier bietet die Conrad Sourcing Platform Profis in der Instandhaltung eine zentrale Anlaufstelle, um Ersatzteile, Werkzeuge und Betriebsmittel bei einem Partner zu beschaffen und Lieferanten zu konsolidieren.“

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite M9 im Rahmen der Messezeitung zur maintenance München in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

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Michael Schlagenhaufer erklärt im Interview, wie sich indirekte Bedarfe aus einer Hand decken lassen, welche Möglichkeiten und Lösungen es für eine effiziente Beschaffung in der Instandhaltung gibt und welche Herausforderungen dabei zu bewältigen sind. Bild: Conrad Electronic

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