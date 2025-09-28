Yaskawa-Cobot optimiert Palettierung bei Privatmolkerei Bauer

Die Privatmolkerei Bauer im bayerischen Wasserburg am Inn hat ihre Palettierung von Pouchbeutelverpackungen in offenen Trays mit einem Cobot von Yaskawa und einer Anlage von Profipack automatisiert. Das Ergebnis: 20 Sekunden Taktzeit pro Tray bei hoher Prozessstabilität.

Zuvor war die Palettierung bei Bauer zwar möglich, aber arbeitsintensiv, wenig prozesssicher und platzaufwendig. Der Einsatz des Cobots hat diese Schwachstellen beseitigt und den gesamten Ablauf grundlegend verändert.

Cobot als Herzstück der Anlage

Der eingesetzte Cobot ist der sechsachsige Yaskawa HC20DTP. Er bietet 20 Kilogramm Tragkraft und einen Arbeitsbereich von 1.900 Millimetern. Schaltschrank und Steuerung sind platzsparend im Sockel integriert — ein klarer Vorteil für beengte Produktionsumgebungen. Die automatisierte Palettierungsanlage stammt von Profipack.

Prozesssicherheit und Taktzeit im Fokus

Die erreichte Taktzeit von 20 Sekunden pro Tray ist das zentrale Ergebnis der Automatisierung. Gleichzeitig stieg die Prozessstabilität deutlich. Für eine Molkerei mit hygienischen Anforderungen und hohem Durchsatz sind beide Faktoren entscheidend. Das Cobot-Konzept überzeugt damit sowohl technisch als auch wirtschaftlich.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 14 der aktuellen B&I.

Links:

www.yaskawa.de

Der sechsachsige HC20DTP bietet 20 Kilogramm Tragkraft und 1.900 Millimeter Arbeitsbereich. Schaltschrank und Steuerung sind platzsparend im Sockel integriert. Bild: Yaskawa Europe

Artikel per E-Mail versenden