Energiesysteme intelligent und wirtschaftlich steuern

Strompreise schwanken, PV-Erzeugung und Verbrauch lassen sich nicht exakt vorhersehen. Wer sein Energiesystem trotzdem statisch betreibt, verschenkt Einsparpotenziale. Greencore AI von Greenflash steuert Erzeuger, Speicher und Verbraucher in Echtzeit und reagiert automatisch auf Wetter, Strompreise und den aktuellen Energiebedarf. So wird aus den einzelnen Anlagenkomponenten ein wirtschaftlich optimiertes Gesamtsystem.

Das Wirkprinzip einer Echtzeitsteuerung ist einfach: Das Energiesystem reagiert auf die aktuelle Situation, statt nach einem starren Fahrplan zu arbeiten. Eine gute Lösung muss allerdings nicht nur intelligent, sondern vor allem auch praktikabel und nachvollziehbar sein.

Mit Greencore AI vernetzt der End-zu-End-Anbieter Greenflash die einzelnen Komponenten eines Energiesystems – etwa Photovoltaik, Batteriespeicher, Ladeinfrastruktur und Verbraucher. Die KI-basierte Software entscheidet fortlaufend, welche Kombination wirtschaftlich am sinnvollsten ist. Der Speicher kann dabei beispielsweise gleichzeitig für Eigenverbrauch, Stromhandel und Lastspitzenmanagement eingesetzt werden.

Niedrige Stromkosten, hoher Autarkiegrad

Daraus resultieren ein kostengünstigerer Reststrombezug, geringere Leistungsspitzen, ein netzdienlicher Anlagenbetrieb sowie Einnahmen statt Kosten bei negativen Strompreisen. In Verbindung mit den Energiesystemen von Greenflash können die Stromkosten im Optimalfall auf unter 9 Cent pro Kilowattstunde sinken. Ein Autarkiegrad von mehr als 70 Prozent ist möglich.

„Erst die intelligente Orchestrierung in Echtzeit hebt das volle Potenzial eines Energiesystems, weil Erzeugung, Beschaffung und Verbrauch optimal aufeinander abgestimmt werden“, erklärt Niklas Bärk, CTO bei Greenflash. „Und genau das leistet Greencore AI.“

Predictive Maintenance integriert

Auch langfristig sichert die intelligente Steuerung die Leistungsfähigkeit des Energiesystems. Greencore AI wirkt praktisch als Schutzmaßnahme, die Schwankungen, Performancedefizite und potenzielle Fehler frühzeitig und in Echtzeit erkennt. Dadurch können Abweichungen proaktiv ausgeglichen, Betriebszustände kontinuierlich optimiert und Störungen unmittelbar behoben werden.

So garantiert die intelligente Echtzeitsteuerung ein dauerhaft hohes Performancelevel – für die einzelne Komponenten ebenso wie für deren optimales Zusammenspiel als Gesamtsystem. Lässt sich die Performance nicht automatisch bzw. mit einfachen Mitteln auf den Sollwert korrigieren, kann der Kundenservice von Greenflash direkt aktiv werden und Lösungen erarbeiten.

KI-basiert – aber kontrolliert und nachvollziehbar

Damit die Systemoptimierungen maximal wirtschaftlich und zuverlässig funktionieren, kombiniert Greencore AI künstliche Intelligenz mit festen Regeln. Die KI erstellt Prognosen für Verbrauch und Erzeugung und berücksichtigt dafür unter anderem historische Daten, Wetterinformationen und Strommarktdaten. Sie erkennt also, was voraussichtlich passieren wird und sorgt dafür, dass das Energiesystem kontinuierlich dazulernt.

Die eigentliche Steuerung erfolgt anschließend über festgelegte Algorithmen innerhalb klar definierter Leitplanken. Auf diese Weise kann die KI nicht „unkontrolliert“ handeln. Sie optimiert innerhalb eines vorgegebenen Rahmens, wann beispielsweise ein Speicher geladen oder entladen, Strom bezogen oder ein Energieerzeuger abgeregelt wird.

Links:

www.greenflash.de

Für den Anwender bleibt das System transparent: Ein Dashboard zeigt in Echtzeit Erzeugung, Verbrauch, Speicher, Einspeisung und Strombezug. Auch die Datenhistorie ist einsehbar. Entscheidungen und ihre Auswirkungen bleiben damit immer nachvollziehbar. Bild: Greenflash

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