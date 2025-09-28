Sicher messen bei hohen Spannungen

Hohe Spannungen sicher messen, Messdaten digital erfassen und auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen zuverlässig arbeiten: Das Voltcraft VC-925 PV ist für die Instandhaltung elektrischer Industrieanlagen und Photovoltaik-Großanlagen ausgelegt. Das Multimeter bietet hohe Sicherheitsreserven, eine Bluetooth-Anbindung und einen Einstrahlungsadapter für PV-Anwendungen.

Das VC-925 PV von Voltcraft ermöglicht Spannungsmessungen bis 2.000 V DC und 1.500 V AC. Das Gerät ist nach CAT III 1500 V und CAT IV 1000 V zertifiziert. Die Messleitungen sind für CAT III 2000 V ausgelegt. Damit eignet sich das Multimeter auch für anspruchsvolle Messaufgaben an elektrischen Industrieanlagen und Photovoltaik-Großanlagen.

Messdaten digital dokumentieren

Das transflektive Display soll auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar sein. Ein automatisch oder manuell einstellbarer Dunkelmodus unterstützt die Nutzung bei wechselnden Lichtverhältnissen.

Über Bluetooth lässt sich die Benutzeroberfläche auf ein Smartphone oder ein anderes mobiles Endgerät übertragen. Eine kostenlose App ermöglicht es zudem, Messwerte digital zu protokollieren und auszuwerten.

Für den Einsatz vor Ort

Das Gehäuse mit Weichgummischutz ist nach IP65 geschützt und damit gegen Staub und Strahlwasser ausgelegt. Ein ausklappbarer Standfuß und integrierte Neodym-Magnete erleichtern die Positionierung, etwa an metallischen Schaltschranktüren. Die magnetische Befestigung ermöglicht es, das Messgerät freihändig zu nutzen.

Für die Wartung von Photovoltaikanlagen gehört außerdem ein Einstrahlungsadapter zum Lieferumfang. Er erfasst die Sonnenintensität im Bereich von 0 bis 1400 W/m². Ein integrierter Temperatursensor ergänzt die Messmöglichkeiten für die Überwachung und Wartung von PV-Anlagen.

Links:

Das VC-925 PV von Voltcraft ist über die Conrad Sourcing Platform erhältlich.

„In vernetzten DC-Industrienetzen und modernen PV-Großanlagen gibt es keinen Raum für Risiken. Die extremen Schutzklassen CAT III 1500 V und CAT IV 1000 V dieses neuen Multimeters erlauben sichere Spannungsmessungen bis 2000 V DC und 1500 V AC und geben den Serviceteams bei jedem Messvorgang absolute Sicherheit“, betont Harald Lehner, Categorymanager Voltcraft Messtechnik bei Conrad Electronic. Bild: Conrad

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