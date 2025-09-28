Weniger Energie, weniger CO₂

Das Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn modernisiert seine Energieversorgung mit Engie Deutschland. Ein Energiespar-Contracting soll die Energiekosten gegenüber der bisherigen Anlage um 30 Prozent und die CO2-Emissionen um 78 Prozent senken. Zum Maßnahmenpaket gehören Wärmepumpen, Photovoltaik, ein Batteriespeicher und ein digitales Gebäudeleitsystem.

Der Campus des 1854 gegründeten Agrarbildungszentrums in Landshut-Schönbrunn umfasst 26 Gebäude, darunter Schulgebäude, Wohnheime, Verwaltungsbereiche und Werkstätten. Engie Deutschland übernimmt die Modernisierung der Energieversorgung im Rahmen eines Energiespar-Contractings. Die Inbetriebnahme der neuen Technik ist für Juli 2027 geplant.

Kern des Projekts ist ein zentrales, webbasiertes Gebäudeleitsystem, das sämtliche Gebäude vernetzt. Dafür installiert Engie 16 neue Schaltschränke und erneuert die Direct-Digital-Control-Stationen (DDC). Die Wärmeversorgung soll künftig über Fernwärme und zwei Wärmepumpen erfolgen. Zusätzlich wird die Wärmeverteilung in allen Gebäuden modernisiert.

Photovoltaik und Batteriespeicher

Acht neue Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 750 kW ergänzen die Energieversorgung. Hinzu kommt ein Batteriespeicher mit einer Kapazität von einer Megawattstunde, in den auch die bestehende Photovoltaikanlage mit 241 kW eingebunden wird. Außerdem werden 1.400 Leuchten durch LED-Technik ersetzt.

Engie übernimmt den Bau, den Großteil der Finanzierung und den langfristigen Betrieb der neuen Anlagen. Während der Vertragslaufzeit überwacht das Unternehmen deren Funktion und die erzielten Einsparungen. Werden die vertraglich garantierten Energieeinsparungen nicht erreicht, ist eine Ausgleichszahlung an das Agrarbildungszentrum vorgesehen.

Links:

www.engie-deutschland.de

Das Agrarbildungszentrum Landshut-Schönbrunn modernisiert mit Engie Deutschland die Energieversorgung seines aus 26 Gebäuden bestehenden Campus. Bild: ABZ Landshut / Klaus Leidorf

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